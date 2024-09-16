РФ використає можливий замах на Трампа проти України: попередження від РНБО

Ворог спробує використати інформацію про те, що стрілець підтримував Україну, полк "Азов" та неодноразово відвідував Київ.

Росія використає в інформаційному полі черговий замах на кандидата у президенти США Дональда Трампа проти України. Ворог запускатиме конспірологічні теорії про "український слід".

Про це заявив керівник "Центру протидії дезінформації" при РНБО, лейтенант Андрій Коваленко.

"росія використовує черговий замах на Трампа проти України в інформаційному полі", – написав Коваленко у Мережі.

Він нагадав, що у Флориді неподалік від гольфклубу, де перебував Трамп, затримали 58-річного громадянина США Раяна Веслі Рута. Його підозрюють у підготовці замаху на кандидата у президенти, що є однією з версій ФБР.

Медіа звернули увагу на те, що Рут підтримував Україну, полк "Азов" та неодноразово відвідував Київ. Цього чоловіка також пов'язують з організацією, що займалася постачаннями зброї до України і Тайваню.

"Цей інцидент вже стає темою для російської пропаганди. Ворог в подальшому запускатиме низку конспірологічних теорій про "український слід". Звісно ж все це – брехня. Але інформаційне протистояння – складова війни", – зазначив керівник ЦПД.

Нагадаємо, 15 вересня поблизу поля для гольфу у Флориді, де перебував Трамп, сталася стрілянина. Поліція затримала підозрюваного. За даними CNN з посиланням на джерела, затриманий планував поцілити саме у Трампа, коли той грав у гольф.

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