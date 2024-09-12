Бундесліга: розклад і результати матчів 3-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Поєдинки відбудуться від 13 до 15 вересня.
13-15 вересня будуть зіграні матчі третього туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.
Розпочнеться тур у п'ятницю поєдинком між дортмундською "Боруссією" та "Гайденгаймом".
У суботу "Боруссія" Менхенгладбах прийме "Штутгарт", "Баєр" на виїзді зіграє з "Гоффенгаймом", "РБ Лейпциг" вдома позмагається з "Уніоном", а "Баварію" у себе вдома прийматиме новачок елітного дивізіону "Гольштайн Кіль".
Завершиться тур у неділю поєдинками "Аугсбург" – "Санкт-Паулі" та "Майнц" – "Вердер".
Зазначимо, що матчі четвертого туру Бундесліги відбудуться 20-22 вересня.
Матчі чемпіонату Німеччини з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
|П'ятниця, 13 вересня
|21:30
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|_:_
|ГАЙДЕНГАЙМ
|Субота, 14 вересня
|16:30
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|ШТУТГАРТ
|16:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|АЙНТРАХТ
|16:30
|ГОФФЕНГАЙМ
|_:_
|БАЄР
|16:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|УНІОН
|16:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|БОХУМ
|19:30
|ГОЛЬШТАЙН КІЛЬ
|_:_
|БАВАРІЯ
|Неділя, 15 вересня
|16:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|САНКТ-ПАУЛІ
|18:30
|МАЙНЦ
|_:_
|ВЕРДЕР
Таблиця Бундесліги після 2-го туру
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