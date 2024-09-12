Бундесліга: розклад і результати матчів 3-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Поєдинки відбудуться від 13 до 15 вересня.

13-15 вересня будуть зіграні матчі третього туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.

Розпочнеться тур у п'ятницю поєдинком між дортмундською "Боруссією" та "Гайденгаймом".

У суботу "Боруссія" Менхенгладбах прийме "Штутгарт", "Баєр" на виїзді зіграє з "Гоффенгаймом", "РБ Лейпциг" вдома позмагається з "Уніоном", а "Баварію" у себе вдома прийматиме новачок елітного дивізіону "Гольштайн Кіль".

Завершиться тур у неділю поєдинками "Аугсбург" – "Санкт-Паулі" та "Майнц" – "Вердер".

Зазначимо, що матчі четвертого туру Бундесліги відбудуться 20-22 вересня.

Матчі чемпіонату Німеччини з футболу можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР П'ятниця, 13 вересня 21:30 БОРУССІЯ ДОРТМУНД _:_ ГАЙДЕНГАЙМ Субота, 14 вересня 16:30 БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ _:_ ШТУТГАРТ 16:30 ВОЛЬФСБУРГ _:_ АЙНТРАХТ 16:30 ГОФФЕНГАЙМ _:_ БАЄР 16:30 РБ ЛЕЙПЦИГ _:_ УНІОН 16:30 ФРАЙБУРГ _:_ БОХУМ 19:30 ГОЛЬШТАЙН КІЛЬ _:_ БАВАРІЯ Неділя, 15 вересня 16:30 АУГСБУРГ _:_ САНКТ-ПАУЛІ 18:30 МАЙНЦ _:_ ВЕРДЕР

Таблиця Бундесліги після 2-го туру

Таблиця Бундесліги після 2-го туру / Фото: flashscore.ua

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