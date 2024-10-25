Оля Полякова назвала год, когда закончится война в Украине: "Точно говорю"

Украинская певица Оля Полякова спрогнозировала дату окончания войны в Украине.

Артистка раньше уже хвасталась своими умениями предсказывать будущее. На шоу "20:23" она не упустила возможности и поделилась новым видением развития событий в Украине. Так, по мнению Поляковой, война должна закончиться уже в следующем году. Более того, звезда убеждает, что произойдет это в конце октября. И уже под мирным небом певица надеется отыграть большой концерт.

"В 2025 году я хочу собрать "Олимпийский". 100% будет мир! 26 октября 2025 будет мир. Если не закончится война, то можете меня споймать", — отметила звезда.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

В то же время исполнительница вспомнила, как раньше уже предсказывала победу Украине весной в 2023 году. Но, к сожалению, тогдашние надежды так и не оправдались. Однако в этот раз Оля полностью убеждена в своих словах.

"Я уже раз сказала, что весной 2023 года война закончится. Более того, моя мама позвонила и спросила: "Оля, это ведь правда? Ты ведь так скала по телевизору". Я ей говорю, что не знаю, но очень надеюсь. Но сейчас я не надеюсь, а точно говорю", — подчеркнула Полякова.

Напомним, недавно Оля Полякова удивила, почему ее дочь отчислили из престижного университета в США.

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