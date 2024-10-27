Президент Грузии не признала результаты выборов в парламент

Зурабишвили призвала сторонников оппозиции выходить на митинги вечером в понедельник, 28 октября.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили не признает официальных результатов парламентских выборов, состоявшихся в субботу 26 октября.
Об этом она заявила на специальной пресс-конференции после консультаций с основными политическими оппозиционными партиями, сообщает Meduza.
Она подчеркнула, что признание результатов этих выборов означает "приход России и подчинение Грузии".
“Я приехала в страну не для этого. Наши предки не для этого жили и мы этого не примем. Никто не может отнять у Грузии европейское будущее”, — сказала Зурабишвили.
Президент страны призвала сторонников оппозиции выходить на митинги вечером в понедельник, 28 октября.
Ранее оппозиционные партии Грузии обвинили власть в фальсификации результатов парламентских выборов и пригрозили протестами.
Напомним, к утру воскресенья, 27 октября, по результатам подсчета 99,3% провластная партия "Грузинская мечта" получила 54% голосов. Парламентские выборы, по сути, стали водоразделом для страны по вектору ее движения – в ЕС и НАТО или в Россию.
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