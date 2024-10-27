Президентка Грузії не визнала результати виборів до парламенту

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнає офіційних результатів парламентських виборів, які відбулися в суботу, 26 жовтня.

Про це вона заявила на спеціальній прес-конференції після консультацій з основними опозиційними політичними партіями, повідомляє Meduza.

Вона наголосила, що визнання результатів цих виборів означає “прихід Росії та підпорядкування Грузії”.

“Я приїхала до країни не для цього. Наші пращури не для цього жили і ми цього не приймемо. Ніхто не може забрати у Грузії європейське майбутнє”, — сказала Зурабішвілі.

Президентка країни закликала прихильників опозиції виходити на мітинги увечері у понеділок, 28 жовтня.

Раніше опозиційні партії Грузії звинуватили владу у фальсифікаціях результатів парламентських виборів та пригрозили протестами.

Нагадаємо, на ранок неділі, 27 жовтня, за результатами підрахунку 99,3% провладна партія "Грузинська мрія" за офіційними результатами виборів до парламенту отримала 54% голосів. Парламентські вибори, по суті, стали водорозділом для країни щодо вектору її руху - до ЄС і НАТО чи до Росії.

Війна трьох вісімок: наслідки для України війни Росії в Грузії

Читайте також: