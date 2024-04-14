Евросоюз и Британия осудили атаку Ирана на Израиль

Боррель заявил, что. это может привести к серьезной опасности в регионе.

Евросоюз осуждает атаку Ирана на Израиль, которая может серьезно ударить по региональной безопасности.

Об этом заявил верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"ЕС решительно осуждает недопустимое нападение Ирана на Израиль. Это беспрецедентная эскалация и серьезная угроза региональной безопасности", — говорится в сообщении.

Кроме того, иранскую атаку на Израиль осудил премьер Великобритании Рики Судак, назвав ее "безрассудной".

Напомним, ранее сообщалось, что Иордания будет сбивать иранские дроны над своей территорией.

Кроме того, мы ранее информировали, что ЦАХАЛ подтвердил нападение Ирана на Израиль, армия готовится отразить атаку десятков дронов.

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