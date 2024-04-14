Эксперт объяснил удар беспилотника по офису "Газпрома"

В Белгороде заявили о двух раненых.

В офисное здание российского " Газпрома " врезался беспилотник. В результате атаки поврежден фасад здания.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан прокомментировал попадание.

Он рассказал, что выполняется задача "потролить" наших американских друзей.

"Если нельзя бить по НПЗ, то, значит, по офисам можно. Это военная цель ", – подчеркнул военный эксперт.

Добавим, в результате взрыва пострадали два человека : у одного мужчины осколочное ранение нижней конечности, у другого – осколочное ранение верхней и нижней конечностей.

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