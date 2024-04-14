Закон о мобилизации: адвокат объяснил, как изменится процесс вручения повесток

Повестка-требование ТЦК будет считаться врученной даже если ее не вручили лично и военнообязанный не находится по адресу проживания.

Об этом рассказал адвокат Роман Симутин на своем ютуб-канале.

Как объясняет юрист, если вы не явились в ТЦК к конкретной дате по требованию, руководитель ТЦК может инициировать задержание лица, нарушающего мобилизационное законодательство,

"Составление постановления по статье 210-1 Кодекса об административных правонарушениях со штрафом до 25 500 грн и ограничением в праве управления ", — говорится в сообщении.

Адвокат продолжает, если ваше место регистрации совпадает с отправленным почтовым уведомлением, и вы не сообщали об изменении места жительства, то повестка с отметкой о невозможности вручения по причине отсутствия адресата, считается должным образом уведомлена и не препятствует дальнейшему рассмотрению дела по существу.

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"То есть схема работы будет аналогична, и после получения почтового сообщения у начальника ТЦК открывается поле, фактически развязываются руки для применения всех тех принудительных мер. И самое главное – без необходимости доведения вручения повестки лично", — добавил адвокат.

Также мы рассказывали, действительно ли электронные повестки будут рассылать уже в апреле.

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