Когда Запад может увеличить помощь: экс-посол Украины в США озвучил прогноз

Конгресс США до сих пор не одобрил выделение помощи Украине, что усложняет ведение войны. Но есть условие, которое может подтолкнуть США к принятию этого важного решения и предоставлению нового пакета помощи.

Об этом рассказал бывший посол Украины в США Валерий Чалый в интервью 24 каналу.

По мнению Чалого, партнеры Украины отдают себе отчет, какая именно помощь нужна нашему государству для победы. Однако они действуют в рамках определенной стратегии, мешающей более решительным шагам.

Когда Иран совершил массированную атаку на Израиль, США и некоторые другие страны помогли отразить этот удар. Но после этого в США и Великобритании заявили, что не могут оказать аналогичную помощь Украине.

"Они боятся России, боятся ее ядерного оружия, которого еще нет в Иране. То, что предлагает администрация США для Израиля – принять то, что они вместе с партнерами защитились от массированного удара, как победу Израиля. Это такая же история, как и у нас. Нельзя победить, если пытаться только защищать какие-то объекты. Всегда больше будет атак, чем защиты", – подчеркнул Чалый.

Дипломат объяснил, что дело не в количестве систем ПВО или большой территории Украины. Просто стратегия, предусматривающая только защиту, заведомо проигрышна.

"Они это прекрасно понимают, не думайте, что нет. Но только под каким-то публичным давлением и рисками для их стран партнеры могут принимать решение об усилении наших оборонных возможностей. Имею в виду несколько сотен ракет ATACAMS, Taurus, несколько эскадрилий самолетов с миллионом снарядов. Все это на самом деле есть. Это не бюрократия или логистика, это – стратегия", – пояснил Чалый.

Экс-посол считает, что при таких условиях у Украины есть только один верный путь – сосредоточить все усилия и возможные ресурсы на производстве собственного оружия, что и происходит в последнее время. В частности, Украина начала производить дальнобойные БпЛА, дальность полета которых превышает 1000 км. Также необходимо уделить внимание производству дальнобойных ракет.

"Наши шансы на помощь партнеров тогда возрастут. Они хотят помогать там, где видят гарантированную победу. Это циничная позиция, да. Но они ошибаются", — заметил Чалый.

По его словам, если бы партнеры смелее тратили ресурсы сейчас, они могли бы сэкономить в будущем, ведь чем дольше идет война, тем больше растут риски.

"Когда у нас нет возможности ни самолетами, ни системами ПВО полностью защитить наши города, это значит, что наш тыл – в Европе. Тылы должны работать. У тех, кто говорит не требовать чего-то от партнеров, потому что это нам защищаться, неправильная позиция. Есть много аргументов, почему мы должны говорить о коллективной обороне европейской безопасности, а не только обороне Украины", – подчеркнул Чалый.

Он также отметил, что Украина должна искать аргументы, которые убедят союзников в ошибочности их стратегии.

Напомним, в США сообщили, когда будет рассмотрено финансирование помощи Украине. Ожидается, что этот вопрос получит преимущественную поддержку конгрессменов.

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