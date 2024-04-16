Бить, пока не поймут: Уоллес назвал единственный вариант противодействия ударам РФ и Ирана

Он сравнил угрозу Ирана с войной России в Украине, утверждая, что оба агрессора – Иран и Кремль "считают Британию врагом".

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что единственный вариант эффективно ответить на удары Ирана и России – ударить вдвое сильнее

Об этом передает The Telegraph.

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"Единственный способ справиться с хулиганом — это дать ответ. Я пришел к выводу, что единственный вариант, когда Иран и Россия наносят удар — это нанести удар вдвое сильнее и не останавливаться, пока они не поймут", — говорит британский экс-министр обороны.

Он сравнил угрозу Ирана с войной России в Украине, утверждая, что оба агрессора – Иран и Кремль "считают Британию врагом". Уоллес призвал Израиль поддержать Украину в войне против России после того, как западные страны пришли ему на помощь в субботу.

Напомним, что в выходные Иран совершил прямую воздушную атаку на Израиль, запустив крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники по территории Израиля.

США, Британия и Франция вместе отражали атаки Ирана на Израиль. Дипломат Владимир Огрызко объяснил, почему Запад помогает Израилю сбивать ракеты с Ирана и не помогает Украине.

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