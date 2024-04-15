Почему Британия не будет помогать Украине сбивать дроны, как Израилю: Дэвид Кэмерон объяснил

ВВС Великобритании (RAF) не могут сбивать вражеские дроны над Украиной, как это делали над Израилем.

Лондон не будет помогать Украине сбивать российские дроны, как это делал с иранскими БпЛА накануне.

Об этом сказал глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в эфире LBC 15 апреля.

Британия не пойдет на эскалацию конфликта НАТО с РФ, поэтому не будет участвовать в сбивании дронов, запускаемых Россией над Украиной.

Втягивание сил НАТО в прямой конфликт с российскими войсками, по словам Кэмерон, приведет к "тревожной эскалации конфликта".

"Мы сделали больше, чем любая другая страна в отдельности, чтобы помочь украинцам. Мы подготовили более 60 тысяч украинских военнослужащих, мы первыми предоставили им противотанковое оружие, дальнобойную артиллерию и танки", — сказал министр.

Он также предупредил о рисках использования британских военных сил для прямой конфронтации с Россией.

"Я думаю, что сложность того, что вы предлагаете заключается в том, что если вы хотите избежать эскалации в плане более широкой европейской войны, думаю, следует избегать прямого взаимодействия войск НАТО с российскими войсками. Это может повлечь за собой эскалацию ситуации", — подчеркнул глава МИД. Великобритании.

По его мнению, лучше поддерживать Украину финансово, дипломатически и оружием, однако если силы НАТО пойдут на прямой конфликт с российскими силами, это будет "опасная эскалация".

Он сказал, что использование самолетов "не обязательно является лучшим способом сбивать ракеты и беспилотники, системы противовоздушной обороны более эффективны".

Кэмерон добавил, что для Украины существует большая потребность в ПВО, в частности, систем Patriot.

Напомним, в Еврокомиссии также заявили, что каждая европейская страна должна самостоятельно решать, будет ли сбивать российские ракеты.

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