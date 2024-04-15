Чому Британія не допомагатиме Україні зі збиттям дронів, як Ізраїлю: Девід Кемерон пояснив

ВПС Великої Британії (RAF) не можуть збивати ворожі дрони над Україною, як це робили над Ізраїлем.

Лондон не допомагатиме Україні збивати російські дрони, як робив це із іранськими БпЛА напередодні.

Про це сказав очільник МЗС Великої Британії Девід Кемерон в ефірі LBC 15 квітня.

Британія не піде на ескалацію конфлікту НАТО з РФ, тому не братиме участь у збиванні дронів, що запускає Росія над Україною.

Втягування сил НАТО в прямий конфлікт з російськими військами, за словами Кемерона, призведе до "тривожної ескалації конфлікту".

"Ми зробили більше, ніж будь-яка інша країна окремо, щоб допомогти українцям. Ми підготували понад 60 тисяч українських військовослужбовців, ми першими надали їм протитанкову зброю, далекобійну артилерію та танки", - сказав міністр.

Він також попередив про ризики використання британських військових сил для прямої конфронтації з Росією.

"Я думаю, що складність того, що ви пропонуєте полягає в тому, що якщо ви хочете уникнути ескалації в плані ширшої європейської війни, думаю, слід уникати прямої взаємодії військ НАТО з російськими військами. Це може спричинити ескалацію ситуації", - наголосив глава МЗС Британії.

На його думку, краще підтримувати Україну фінансово, дипломатично та зброєю, проте, якщо сили НАТО підуть на прямий конфлікт із російськими силами, це буде "небезпечна ескалація".

Він сказав, що використання літаків "не обов'язково є найкращим способом збивати ракети й безпілотники, системи протиповітряної оборони є більш ефективними".

Кемерон додав, що для України існує велика потреба у ППО, зокрема, систем Patriot.

Нагадаємо, у Єврокомісії також заявили, що кожна європейська країна має самостійно вирішувати, чи буде збивати російські ракети.

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