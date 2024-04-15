На Харківщині зросла кількість постраждалих після удару авіабомбою по закладу освіти

Росіяни скинули керовану авіабомбу на заклад освіти на Харківщині.

Окупаційні війська Росії вдень, 15 квітня, скинули керовану авіабомбу на заклад освіти у Лук'янцях Харківської області. Кількість постраждалих внаслідок атаки зросла до чотирьох осіб.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"4 цивільні людини зазнали травм внаслідок російського обстрілу: дві жінки віком 63 та 66 та двоє чоловіків 38 та 65 років. Усі постраждалі госпіталізовані до медичного закладу з вибуховими травмами та осколковими пораненнями", - розповів він.

Двоє чоловіків 63 та 65 років загинули на місці.

Деталі події продовжують встановлювати, додав Синєгубов.

Нагадаємо, окупанти 14 квітня ракетою атакували Дніпро – що відомо про наслідки і що кажуть люди.

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