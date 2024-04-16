Бити, поки не зрозуміють: Воллес назвав єдиний варіант протидії ударам РФ та Ірану

Він порівняв загрозу Ірану з війною Росії в Україні, стверджуючи, що обидва агресори – Іран і Кремль – "вважають Британію ворогом".

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що єдиний варіант ефективно відповісти на удари Ірану та Росії – вдарити вдвічі сильніше.

Про це передає The Telegraph.

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"Єдиний спосіб впоратися з хуліганом – це дати відповідь. Я прийшов до висновку, що єдиний варіант, коли Іран і Росія завдають удару, – це завдати удару вдвічі сильніше і не зупинятися, доки вони не зрозуміють", – каже британський ексміністр оборони.

Він порівняв загрозу Ірану з війною Росії в Україні, стверджуючи, що обидва агресори – Іран і Кремль – "вважають Британію ворогом". Воллес закликав Ізраїль підтримати Україну у війні проти Росії після того, як західні країни прийшли йому на допомогу в суботу.

Нагадаємо, що вихідними Іран здійснив пряму повітряну атаку на Ізраїль, запустивши крилаті й балістичні ракети, а також безпілотники по території Ізраїлю.

США, Британія та Франція разом відбивали атаки Ірану на Ізраїль. Дипломат Володимир Огризко пояснив, чому Захід допомагає Ізраїлю збивати ракети з Ірану і не допомагає Україні.

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