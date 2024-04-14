Експерт пояснив удар безпілотника по офісу "Газпрому"

У Бєлгороді заявили про двох поранених.

В офісну будівлю російського "Газпрому" врізався безпілотник. Внаслідок атаки пошкоджено фасад будівлі.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан прокоментував влучання.

Він розповів, що виконується завдання "потролити" наших американських друзів.

"Якщо не можна бити по НПЗ, то, значить, по офісах можна. Це військова ціль", – наголосив військовий експерт.

Додамо, внаслідок вибуху постраждали дві людини: у одного чоловіка осколкове поранення нижньої кінцівки, у другого – осколкові поранення верхньої та нижньої кінцівок.

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