Плацдарм ВСУ растет: что происходит на левобережье в Крынках

В одном из эпицентров противостояния с оккупантами – селе Крынки – украинские защитники, несмотря на значительное преимущество сил противника, демонстрируют устойчивость и даже расширяют свой плацдарм.

Крынки — это именно та локация, которая лучше демонстрирует то, на что способны российские оккупационные войска при наличии доминирующей компоненты, но в условиях противодействия не стандартных решений со стороны противника.

Об этом говорит военный обозреватель "Информационного сопротивления" Александр Коваленко.

По его словам, сейчас российские оккупационные войска сконцентрировали на этом направлении исключительно подразделения, которые "привыкли выпрыгивать из движущегося в воздушном пространстве транспорта с восклицанием "Гойда!", а именно 337 и 338 ДШП 104 ДШД ВДВ.

"Похоже, так же как с Ивановским под Бахмутом, десантура пытается на себя перетянуть главную роль в решении проблематики левобережного села, чтобы показать, насколько хороши бескрылые летуны вне общего командования", — говорит эксперт.

Коваленко отметил, что левобережная Херсонщина – это зона ответственности самой многочисленной группы войск оккупантов в зоне БД – "Днепр". Эта группировка войск по состоянию на сегодняшний день составляет:

личный состав –130 тыс;

танки – около 700;

ББМ – около 2 000;

ствольная артиллерия – около 1 100;

РСЗО – 250.

"И весь этот потенциал так и не смог взять под свой контроль Крынки, которые якобы, по заявлениям Путина, Шойгу с отсылкой к сидящему на трех стульях Теплинскому был под "контролем" российских оккупационных войск еще 20 февраля! За прошлый месяц Силы обороны Украины не только смогли удержать плацдарм, но и расширить его", – добавил Коваленко.

Хотя именно после этих заявлений возле Кринок вдруг почему-то появились подразделения 81-го САП. Но, что касается расширения, говорит Коваленко, то, например, в середине февраля Силы обороны Украины расширили плацдарм от частной застройки до музея Остапа Вишни. К концу марта, титаническими усилиями в максимально неблагоприятных условиях, наши подразделения вышли к западу от музея до теплиц.

Напомним, Силы обороны Украины продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области. В районе населенного пункта Крынки продолжаются боевые действия.

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