Плацдарм ВСУ в Крынках: эксперт предполагает наступление на левобережье Херсонщины

Плацдарм Сил обороны Украины в Крынках на левобережье Херсонщины пока не расширяется, но и российские оккупанты не могут вытеснить оттуда украинские подразделения.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телеканала 1+1 в рамках информационного марафона.

По его словам, украинские подразделения в этом районе продолжают выполнять задачи, проведя переформатирование морской пехоты и сил территориальной обороны.

Есть узкая полоса, которая удерживается и контролируется огнем артиллерии. Контрбатарейная борьба работает. Там очень хорошо работают дроны. Они наносят удары по артиллерии врага, по технике", – отметил Мусиенко.

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Военный эксперт предположил, что из этого плацдарма можно развивать большое наступление на левобережье, но при условии сосредоточения сил и средств.

“Херсонщина – слабое место у них [российских окупантов] как было, так и остается. Левобережье. И ничего они с этим не могут поделать. А для нас [это направление] будет оставаться перспективным. Все будет зависеть от решений командования... Но, учитывая, сколько мы удерживали этот плацдарм и могли его снабжать хоть каким-то образом, я думаю, что если наше командование и руководство будут планировать наступление, то это направление будет одним из приоритетных", – подчеркнул Александр. Мусиенко.

Напомним, Силы обороны Украины продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области. В районе населенного пункта Крынки продолжаются боевые действия.

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