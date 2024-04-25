Лукашенко заявил, что соседние страны "вооружены до зубов", и пригрозил "ядеркой"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что риск военных инцидентов на белорусско-украинской границе достаточно высок.

Об этом он высказался во время заседания Всебелорусского народного собрания 25 апреля, сообщают БЕЛТА и The Guardian.

По его словам, соседней Польше не следует ожидать агрессивных действий со стороны Республики. Вместе с тем, Лукашенко заявил, что "Польшу и страны Балтии превращают в плацдарм НАТО".

Лукашенко цинично заметил, что ряд соседних стран "вооружен до зубов", а у границ его страны "неумеренная численность войск". Он даже пригрозил ядерным вооружением.

"Вы слышали недавно заявление Путина, что нападение на Беларусь будет расцениваться как нападение на Российскую Федерацию. Поэтому мы сегодня полны решимости 100% противостоять любому агрессору и нанести ему неприемлемый вред", — высказался белорусский диктатор и добавил, мол, "не хочет войны".

Кроме того, Лукашенко заявил, что может произойти "апокалипсис", если Россия использует ядерное оружие "в ответ на действия Запада".

Так называемый "президент" также отметил, что Минск опрокинул несколько боеспособных батальонов из Витебской области, расположенной на границе с Россией, в западные границы страны.

Напомним, 2 апреля, находясь у польской границы, Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готовится к войне против "недружественных государств". Так, ведется подготовка подразделений, в войска поставляются разные виды вооружений и техники.

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