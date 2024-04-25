Росія погрожує атакувати Польщу

У РФ пригрозили, що постійне розміщення ядерних об'єктів у Польщі "не поліпшить її безпеки".

У Росії погрожують атакувати Польщу, якщо вона розмістить на своїй території ядерні об'єкти країн НАТО.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, передають російські ЗМІ.

Він пригрозив, що постійне розміщення ядерної зброї у Польщі "не поліпшить її безпеки", а ядерні об'єкти країн НАТО назвав "законними ціллями" РФ.

"Тому всі ті політики, які зараз із власних причин захоплено обговорюють у Польщі та за її межами таку схему, мають зрозуміти: зрушення в цьому напрямі безпеки Польщі не додадуть, а відповідні об'єкти точно стануть ціллю. І в нашому військовому плануванні вони будуть на передньому плані", - заявив він.

Нагадаємо, 22 квітня Анджей Дуда заявив про готовність розмістити ядерну зброю НАТО в Польщі.

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