Россия грозится атаковать Польшу

В РФ пригрозили, что постоянное размещение ядерных объектов в Польше "не улучшит ее безопасность".

В России грозится атаковать Польшу, если она разместит на своей территории ядерные объекты стран НАТО.

Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передают российские СМИ.

Он пригрозил, что постоянное размещение ядерного оружия в Польше "не улучшит его безопасность", а ядерные объекты стран НАТО назвал "законными целями" РФ.

"Поэтому все те политики, которые сейчас по своим причинам увлеченно обсуждают в Польше и за ее пределами такую схему, должны понять: сдвиги в этом направлении безопасности Польши не добавят, а соответствующие объекты точно станут целью. И в нашем военном планировании они будут на переднем плане", — заявил он.

Напомним, 22 апреля Анджей Дуда заявил о готовности разместить ядерное оружие НАТО в Польше.

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