Шольц відповів, чи змінить своє рішення щодо Taurus для України

Канцлер Німеччині Олаф Шольц заявив, що наразі не змінюватиме своє рішення не постачати далекобійні ракети Taurus Україні.

Про це політик заявив після зустрічі з прем’єром Великої Британії Ріші Сунаком у Берліні 24 квітня.

"В тому, що стосується цієї системи озброєнь (Taurus – ред.), моє рішення залишається незмінним", – повідомив Шольц.

Водночас він наголосив, що Німеччина продовжить постачати Україні реактивні системи залпового вогню.

"Однак моє рішення також чітке в тому, що ми й надалі будемо найбільшим прихильником України в Європі, що ми й надалі будемо двома країнами, разом з Великою Британією, які роблять найбільше і саме те, що є важливим для оборони. Я вже говорив про три батареї Patriot, і це те, що є негайною необхідністю", – висловився німецький канцлер.

Нагадаємо, Україна отримає від США ракети ATACMS великої дальності у межах нового пакета військової допомоги – це підтвердив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Зауважимо, чимало експертів висловлювали раніше думки, що Шольц може погодитися передати Україні Taurus після того, як США передадуть Києву далекобійні ATACMS. Зокрема, військовий експерт Олександр Мусієнко заявляв, що "це був би прецедент для німців".