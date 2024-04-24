MamaRika топлес похизувалася грудьми після пластичної операції

Артистка показала, який вигляд має її бюст після пластики

Українська співачка MamaRika похизувалася результатом пластичної операції на грудях.

В Instagram-stories виконавиця опублікувала доволі пікантне чорно-біле фото. Так, знаменитість сфотографувалася в дзеркалі ванної кімнати. На знімку MamaRika постала топлес. Пікантні місця виконавиця прикрила рукою.

Таким чином, знаменитість похизувалася результатом пластичної операції. Так, нещодавно MamaRika наважилася лягти під ніж пластичного хірурга та зробила маммопластику. Тривалий час артистка була вимушена носити спеціальний бандаж. Нині ж шрами співачки загоїлися, і вона може потішити прихильників пікантними фото.

MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

До речі, у дописі MamaRika навіть встигла пожартувати. Вона порадила підписникам краще звернути увагу на інші її фото: "Знаю, на що ви дивитесь. Але краще гляньте наступні сторіз".

Нагадаємо, нині MamaRika переживає не найкращий період в особистому житті. Артистка перебуває на межі розлучення з чоловіком Сергієм Середою. Нещодавно гуморист зізнався, що рятує їхній шлюб.

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