MamaRika топлес похвасталась грудью после пластической операции

Артистка показала, как выглядит ее бюст после пластики.

Украинская певица MamaRika похвасталась результатом пластической операции на груди.

В Instagram-stories исполнительница опубликовала довольно пикантное черно-белое фото. Знаменитость сфотографировалась в зеркале ванной комнаты. На снимке MamaRika предстала топлес. Пикантные места исполнительница прикрыла рукой.

Таким образом, знаменитость похвасталась результатом пластической операции. Недавно MamaRika решилась лечь под нож пластического хирурга и сделала маммопластику. Долгое время артистка была вынуждена носить специальный бандаж. Сейчас же шрамы певицы зажили, и она может порадовать поклонников пикантными фото.

MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

Кстати, в посте MamaRika даже успела пошутить. Она посоветовала подписчикам лучше обратить внимание на другие ее фото: "Знаю, на что вы смотрите. Но лучше взгляните на следующие сторис".

Напомним, сейчас MamaRika переживает не самый лучший период в личной жизни. Артистка находится на грани развода с мужем Сергеем Середой. Недавно юморист признался, что спасает их брак.

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