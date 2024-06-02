Ксенія Мішина показала, в який конфуз потрапив її син під час вимкнення світла

Українська акторка Ксенія Мішина розповіла про неприємний досвід, який довелося пережити її 12-річному синові.

У своєму Instagram артистка поділилася, що з Платоном стався конфуз під час планового вимкнення електроенергії. Син Мішиної перебував у ліфті, коли зникло світло. Звідти Платон не міг самостійно вийти. Тож, артистка викликала майстрів на допомогу. Поки робітники приїхали, минула година. Платон весь цей час сам просидів у ліфті.

Утім, Ксенія Мішина знайшла плюси в цій ситуації. Акторка зазначила, що конфуз лише загартував Платона та зробив його більш сміливим та мужнім.

Син Ксенії Мішиної / Фото: instagram.com/misha.k.ua

"Відсвяткував свято. Зате став трохи доросліше та сміливіше. Просидів сам годину в ліфті", - зазначила акторка.

Нагадаємо, нині в Україні застосовують планові відключення світла, аби збалансувати енергосистему після атак російських окупантів на енергооб'єкти. Відсутність електроенергії лише загартовує українців. Зокрема, нещодавно співачка Тоня Матвієнко показувала, як її чоловік готував вечерю без світла.

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