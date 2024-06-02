Коли на Землі закінчиться нафта: прогнози науковців

За підрахунками вчених, доступними для видобутку на планеті залишилося приблизно 1,6 трлн барелів нафти.

Понад 10 років тому експерти нафтової галузі припустили, що наявних на Землі запасів нафти, які можна видобути, залишилося приблизно на 50 років. Однак, запровадження нових технологій видобутку та застосування штучного інтелекту для пошуку нових родовищ "чорного золота" можуть змінити ці розрахунки.

Про це повідомляє видання Live Science.

Науковці стверджують, що нафта на Землі не закінчиться ніколи, але більшість її покладів розташовані в недоступних для видобутку місцях — надто глибоко або, скажімо, у надрах Антарктиди.

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За підрахунками вчених, доступними для видобутку на планеті залишилося приблизно 1,6 трлн барелів нафти. Окрім того, у нерозвіданих досі родовищах запаси “чорного золота” оцінюють у 565 млрд барелів.

Як стверджує Кевін Бук, керівник американської компанії ClearView, яка вивчає тенденції в енергетиці, полегшити пошук нових запасів нафти може штучний інтелект. Водночас застосування новітніх технологій може пришвидшити видобуток.

Експерти галузі також звертають увагу на те, що попит на нафту, ймовірно, у майбутньому буде зменшуватися, зокрема завдяки переходу на електромобілі. Минулого року Міжнародне енергетичне агентство заявило, що споживання нафти досягне піку до 2030 року, а потім піде на спад.

Це означає, що у людей може бути достатньо нафти на набагато більший термін, ніж 50 років.

Нагадаємо, у новій підземній лабораторії в Південній Кореї вчені хочуть кинути черговий виклик невловимій "темній матерії" і покласти край науковим суперечкам про її існування.

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