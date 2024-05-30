Вчені зафіксували нову планету в придатному для життя місці

Планета розташована в системі з двох зірок, схожих на Сонце, які обертаються навколо одна одної.

Учені виявили не тільки нову планету під назвою TOI 4633с, а й нового кандидата для пошуків позаземного життя. Вона може існувати на супутнику планети, яка належить до класу міні-Нептун. Річ у тім, що обидва об'єкти розташовані в так званій зоні населеності зірки, де існує помірна температура, отже, може бути вода в рідкому вигляді.

Про це пише Universe Today.

Система TOI 4633 складається з двох схожих на Сонце зірок, які обертаються навколо одна одної. Передбачається, що в однієї із зірок поруч розташовані одразу дві планети. Поки що кандидат на звання екзопланети має орбітальний період тривалістю 34 дні та розташований ближче до зірки.

Але інша планета, TOI 4633c, набагато більше цікавить учених. За розміром, вона належить до класу міні-Нептун, тобто вона трохи менша за восьму планету Сонячної системи, але також, ймовірно, є газовим гігантом із щільною атмосферою. Орбітальний період цієї планети становить 272 дні і таким чином цей світ є одним із 40 планет, що мають найтриваліший орбітальний період серед усіх відомих екзопланет.

Але існує велика ймовірність, що TOI 4633c має супутник. Планети, які мають тривалий орбітальний період можуть мати такі світи поруч. Вчені вважають, що цей супутник може бути потенційно населеним світом.

Унікальність нового відкриття полягає в тому, що донедавна астрономи взагалі не були впевнені в тому, що в подібних подвійних зоряних системах можуть існувати планети. Якщо припустити, що супутник у TOI 4633c все ж таки існує і він населений, то складно навіть сказати, яким саме може бути там життя через умови цієї системи.

Нагадаємо, що телескоп NASA виявив загадкову планету-блудька.

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