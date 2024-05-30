Графіки відключення світла в Україні: в уряді зробили заяву

"Укренерго" може знову повернутися до графіків відключень світла, якщо в енергосистемі буде значний дефіцит. Країна ще довго буде відчувати наслідки обстрілів РФ.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час наради уряду.

За словами очільника Кабміну, стан української енергетики залишається в центрі уваги влади. В регіонах щодня інтенсивно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів там, де це можливо.

"Завдяки сонячній генерації, а також виходу з ремонту двох енергоблоків АЕС, вже кілька днів планові вимкнення споживачів не застосовуються. Але це не скасовує потребу системно заощаджувати електроенергію", - заявив Шмигаль.

Прем'єр також наголосив на перебудові енергосистеми з метою зробити її децентралізованою та більш стійкою до атак ворога.

Нагадаємо, в. о. голови правління НАЕК "Енергоатом" Петро Котін повідомив, коли в Україні знову повернуть графіки відключення світла. Вже 1 червня планують вивести в ремонт нові атомні енергоблоки, а тому знеструмлення можуть відновитися.

Читайте також: