Когда на Земле закончится нефть: прогнозы ученых

Более 10 лет назад эксперты нефтяной отрасли предположили, что имеющихся на Земле запасов нефти, которые можно добыть, осталось примерно на 50 лет. Однако внедрение новых технологий добычи и применение искусственного интеллекта для поиска новых месторождений "черного золота" могут изменить эти расчеты.

Об этом сообщает издание Live Science.

Ученые утверждают, что нефть на Земле не закончится никогда, но большинство ее залежей расположены в недоступных для добычи местах - слишком глубоко или, скажем, в недрах Антарктиды.

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По подсчетам ученых, доступным для добычи на планете, осталось примерно 1,6 трлн баррелей нефти. Кроме того, в неразведанных до сих пор месторождениях запасы "черного золота" оценивают в 565 млрд баррелей.

Как утверждает Кевин Бук, руководитель американской компании ClearView, изучающей тенденции в энергетике, облегчить поиск новых запасов нефти может искусственный интеллект. В то же время, применение новейших технологий может ускорить добычу.

Эксперты отрасли также обращают внимание на то, что спрос на нефть, вероятно, в будущем будет уменьшаться, в частности, благодаря переходу на электромобили. В прошлом году Международное энергетическое агентство заявило, что потребление нефти достигнет пика к 2030 году, а затем пойдет на убыль.

Это означает, что у людей может быть достаточно нефти на гораздо больший срок, чем 50 лет.

Напомним, в новой подземной лаборатории в Южной Корее ученые хотят бросить очередной вызов неуловимой "темной материи" и положить конец научным спорам о ее существовании.

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