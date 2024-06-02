Павел Зибров удивил размером своей пенсии: "Я богатый человек"

Украинский певец Павел Зибров рассекретил размер своей пенсии, которую ему повысили.

Исполнитель поделился, что на самом деле пенсии в Украине невелики. Артист говорит, что когда побывал за границей и увидел, что там могут позволить себе пенсионеры, то был удивлен. Сам исполнитель сейчас получает 8,3 тысяч гривен. Пенсионные выплаты Зиброву начисляются по выслуге лет, у него также есть надбавка за звание народного артиста Украины, участника боевых действий и грамоты "За заслугу". Исполнитель пошутил, что с пенсией в 8,3 тысячи может считаться богачем, ведь в стране они значительно ниже.

Павел Зибров

"У нас, честно говоря, пенсии такие убогие. Мы за границей поездили, и смотришь там, как у них на лайнеры, на круизы идут пенсионеры. Я ведь тоже типа пенсионер. Уже есть книжечка. Начинали с очень смешной суммы. Сейчас уже подняли. Начиналось с 2500 грн, потом 4000 с чем-то, а сейчас уже 8300. По сравнению с 2800 – 3000, то я богатый человек. При том, что я могу заработать концертами или преподавать. Так что нормально, не плачусь" , - рассказал артист на проекте "Планетарий".

Тем не менее, у певца, кроме пенсии, еще есть заработок. Иногда Павел Зибров дает кассовые концерты, также исполнитель преподает и возглавляет кафедру в КНУКиИ.

Павел Зибров

"Есть концерты благотворительные, но иногда и кассовые. Понятно, что мы не можем позволить себе билеты по 1500 – 2000 грн. Делаем доступные. Мы прекрасно понимаем, что нет денег сейчас столько у людей, чтобы заплатить. Лишь бы пришли. Самое главное, чтобы стулья не были пустыми. Плюс я преподаю у Михаила Поплавского. Я ему благодарен. Уже два года возглавляю кафедру", – добавил артист.

Напомним, что недавно шоумен Дмитрий Коляденко рассказал, на какие деньги живет. Артист признался, сколько зарабатывает в месяц, и рассказал о своем долге в 75 тысяч гривен.

Читайте также: