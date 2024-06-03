В Україні 4 червня оголошено штормове попередження

У вівторок, 4 червня, в Україні вдень очікується короткочасний дощ гроза, в окремих районах навіть піде град. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Про це повідомив "Укргідрометцентр".

Вночі в більшості західних областей, на Вінничині, Одещині та Миколаївщині, крім південного сходу, короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер південний та південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°, вдень у західних та північних областях 22-27°, на решті території 28-33°. На високогір'ї Карпат вночі 8-13°, вдень + 14-19.

Погода на Київщині

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у Київській області та столиці. Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ , гроза, в окремих районах град та шквал 15-20 м/с. Вітер південний , південно-західний , 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°.

У Києві вночі 15-17°, вдень 25-27°. 4 червня вдень гроза, в окремих районах град та шквал 15-20 м/с. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, Гідрометцентр повідомляє, що прийдешній червень виявиться середньостатистичним, але теплішим, ніж торішній. Середня місячна температура повітря передбачається 19-23 градуси тепла, в гірських районах +16-19, що на 1,5-2 градуси вище за норму. Це на 4-6 градусів тепліше, ніж у травні.

Читайте також: