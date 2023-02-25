Не допускайте этих ошибок: как выращивать помидоры в домашних условиях

Каждый сорт помидоров запрограммирован на свою урожайность и главная задача любого огородника – не снизить ее. Читайте в материале ТСН.ua об ошибках, которые часто допускаются те, кто выращивает помидоры в домашних условиях.

Не оставляйте пасынков

Это частая ошибка многих начинающих огородников, которые очень радуются всем росткам и не удаляют пасынков. Однако такое поведение неправильно, ведь растение тратит на их рост те соки и силы, которые должны были идти на увеличение количества плодов. Урожайность снижается. А еще от обилия пасынков помидоры будут дольше созревать.

Плотное выращивание томатов на грядке

Хотя метод "загущенной посадки" действительно существует и его широко практикуют, однако для томатов он не подходит. Кусты помидоров должны хорошо проветриваться, им нужно прогреваться божьей коровкой с каждой стороны, поэтому близко посаженные кусты будут только мешать друг другу. Тесное соседство становится причиной вытягивания междоузлия, а сами растения становятся более склонными к развитию различных болезней.

Недостаточный или чрезмерный полив

Помидоры нуждаются в большом количестве воды, чтобы донести кальций до самых высоких верхушек. Особенно важно правильно поливать кусты в первые недели после высадки рассады. Если влаги будет недостаточно, растение увядает, его бутоны начнут опадать, а уже созревшие плоды трескаются. Однако не нужно и заливать томаты, потому что они могут в таком случае чаще болеть грибковыми заболеваниями.

Конечно, возникает вопрос – сколько же воды нужно лить под томатный куст? Стандартной нормой считается 5 литров воды. Обязательная и регулярный полив утром или вечером. Обычно хватает 2-3 таких поливов в неделю (если стоит нормальная погода). Следует следить за окраской листьев помидоров. Если они темнеют или увядают — полив недостаточно.

Старайтесь, чтобы вода не попадала на листья и стебли томатов. Иначе это может привести к появлению ожогов. Поэтому жидкость лучше выливать непосредственно от корней или создать вокруг куста ямку в земле и лить воду в нее. Чтобы влага не испарилась, после поливки ямку следует засыпать землей.

Не давайте рассаде перерасти

Такое происходит по нескольким причинам: несвоевременная покупка рассады или неправильно определенный срок пересадки ее в открытый грунт. Если высадить переросшую рассаду, то она потратит слишком много энергии на адаптацию и укоренение. Эти силы могли бы пойти на повышение урожайности.

Томатам нужно помогать опыляться

Томаты самоопыляются, но для повышения урожайности им нужно помочь в этом процессе. Чем лучше опыление, тем больше плодов вы получите.

Процедура опыления совсем нелегкая. Ее нужно проводить только в солнечную и сухую погоду. Для этого стряхиваются помидорные кусты, чтобы пыльца с тычинок попадала на пестик. Можно не стряхивать каждый куст отдельно, а просто потряхнуть веревку, которой подвязан ряд томатов.

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