День ангела 12 січня: кого та як вітати з іменинами

12 січня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 12 січня

12 січня 2025 року привітайте з іменинами Іллю, Макара, Петра, Тетяну.

Ілля — давньоєврейське походження, означає "мій Бог Яхве". В дитинстві веселий і м'який. В дорослому віці стає комунікабельним, щирим, відвертим, насолоджується моментом.

Макар — давньогрецьке ім'я, перекладається як "блаженний". В дитинстві відкритий і чесний. В дорослому віці стає благородним, справедливим, не метушливим.

Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "скеля". В дитинстві сильний та мужній. В дорослому віці стає авторитарним, хоча й податливий, жадає захоплення.

Тетяна — давньогрецьке походження, означає "управителька". В дитинстві емоційна і вперта. В дорослому віці стає працьовитою, може впоратися з будь-якою роботою, доброзичлива і кокетлива.

День ангела 12 січня — душевні привітання в прозі

День ангела 12 січня — душевні привітання в прозі / Фото: pixabay.com

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай цей день принесе тобі радість, мир у душі та благополуччя в житті. Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поряд, охороняючи тебе від усіх негараздів і даруючи світло на твоєму шляху.

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Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець оберігає тебе від усього поганого і допомагає знаходити шлях до щастя. Бажаю тобі безмежної удачі, здоров'я та гармонії в душі!

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Бажаю, щоб ангел завжди супроводжував тебе на твоєму життєвому шляху, даючи мудрість, любов та силу долати всі труднощі. Нехай цей день буде для тебе особливим, а серце наповнюється радістю!

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Нехай ангел-охоронець завжди дарує тобі спокій і захист, а твоє життя буде наповнене теплом, світлом і чудовими моментами. Бажаю удачі, здоров'я та щасливих днів поруч із дорогими людьми!

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Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твоєму життю супроводжує благополуччя, любов та підтримка. Бажаю, щоб ангел завжди тримав тебе в своїх обіймах, а ти йшов по життю з відчуттям миру і радості в серці.

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