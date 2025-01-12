До України суне антициклон: як зміниться погода 13 січня 

Понеділок почнеться морозною погодою.
Понеділок, 13 січня, в Україні буде прохолодним, невеликий мороз підсушить поверхню.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
"Проте цей же незначний мороз спричинить ожеледицю на дорогах," - написала вона.
За її даними, вночі та вранці невеликий сніг пройде на заході та в східних областях України, проте вдень антициклон Beate витіснить опади з нашої території та підсушить поверхню і повітря.
У Києві в понеділок буде без опадів. На дорогах ожеледиця. Вночі -2-4 градуси, вдень близько нуля.
Надалі погода не зазнає істотних змін, а від 16 січня навіть очікується невелике потепління.
Раніше синоптики повідомили, якою буде погода в Україні найближчими днями. Більше про це читайте у новині.
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