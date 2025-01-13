Загарбники просунулися біля кількох населених пунктів - DeepState

Російські загарбники протягом минулої доби просунулися біля низки населених пунктів вздовж лінії фронту.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

Повідомляється, що ворог просунувся в Часовому Яру, Торецьку, Янтарному, Нововасилівці.

Також було зафіксовано просування загарбників біля Єлизаветівки, Зеленого, Звірового та Котлиного.

На інших ділянках фронту просувань ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Тимочко розповів про плани РФ в напрямку Курахового та Покровська.

Крім того, ми раніше інформували, що ЗСУ відбили масований штурм росіян на Курщині.

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