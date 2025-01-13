Захватчики продвинулись в нескольких населенных пунктах — DeepState

Враг продолжает атаковать позиции сил обороны.
Российские захватчики за прошедшие сутки продвинулись возле ряда населенных пунктов вдоль линии фронта.
Об этом говорится в сообщении DeepState.
Сообщается, что враг продвинулся во Временном Яру, Торецке, Янтарном, Нововасиловке.
Также было зафиксировано продвижение захватчиков возле Елизаветовки, Зеленого, Зверевого и Котлиного.
На других участках фронта продвижений врага или сил обороны не зафиксировано.
Напомним, ранее сообщалось, что Тимочко рассказал о планах РФ в направлении Курахово и Покровска.
Кроме того, мы ранее информировали, что ВСУ отразили массированный штурм россиян на Курщине.
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