Захватчики продвинулись в нескольких населенных пунктах — DeepState

Российские захватчики за прошедшие сутки продвинулись возле ряда населенных пунктов вдоль линии фронта.

Об этом говорится в сообщении DeepState.

Сообщается, что враг продвинулся во Временном Яру, Торецке, Янтарном, Нововасиловке.

Также было зафиксировано продвижение захватчиков возле Елизаветовки, Зеленого, Зверевого и Котлиного.

На других участках фронта продвижений врага или сил обороны не зафиксировано.

Напомним, ранее сообщалось, что Тимочко рассказал о планах РФ в направлении Курахово и Покровска.

Кроме того, мы ранее информировали, что ВСУ отразили массированный штурм россиян на Курщине.

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