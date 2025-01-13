Три знака Зодиака, которым сегодня – хотят они того или нет – придется быть настойчивыми

Физические и моральные силы находятся на подъеме поэтому можно приступать к реализации важных проектов. Единственное условие, которое ставят перед человеком – необходимо действовать настойчиво: нельзя отказываться от своих намерений, звездам это вряд ли понравится.

Сегодня, 13 января, упорство в достижении поставленной цели необходимо проявить представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них настойчивость окажется профессиональной необходимостью.

Близнецы

Близнецы только на вид кажутся безобидными, на самом деле по целому ряду бойцовских качеств они не уступают другим представителям Зодиака. Сегодня звезды советуют представителям знака проявить их в полном объеме: взявшись за дело, им необходимо довести его до победного конца.

Рак

Раки часто двигаются по только им понятной траектории, которая включает в себя как наступление, так и отступление: образно говоря, "шаг вперед и два назад". Сегодня звезды предостерегают их от такой тактики – в этот день им надо проявить настойчивость, иначе удачи ждать не стоит.

Рыбы

Рыб нельзя назвать уж очень упорными и решительными, к тому же ни не всегда доводит начатое до конца. Но сегодня представители знака просто обязаны взять себя в руки и приложить максимальное количество усилий для того, чтобы получить желаемое.

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