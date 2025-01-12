В Украину сунет антициклон: как изменится погода 13 января

Понедельник, 13 января, в Украине будет прохладным, небольшой мороз подсушит поверхность.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Однако этот же незначительный мороз приведет к гололедице на дорогах," — написала она.

По ее данным, ночью и утром небольшой снег пройдет на западе и восточных областях Украины, однако днем антициклон Beate вытеснит осадки с нашей территории и подсушит поверхность и воздух.

В Киеве в понедельник без осадков. На дорогах гололедица. Ночью -2-4 градуса, днем около нуля.

В дальнейшем погода не претерпевает существенных изменений, а с 16 января даже ожидается небольшое потепление.

Ранее синоптики сообщили, какой будет погода в Украине в ближайшие дни. Больше об этом читайте в новости.

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