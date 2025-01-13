Каліфорнія у вогні: активізувалися мародери, влада запровадила комендантську годину

Лісові пожежі у Каліфорнії продовжують поширюватися, і ситуація залишається критичною.

У США кількість загиблих через лісові пожежі у штаті Каліфорнія зросла до 24. Понад 105 тисяч жителів усе ще перебувають під загрозою евакуації.

Про це повідомляє CNN з посиланням на Департамент судово-медичної експертизи округу Лос-Анджелес.

Пожежі між Санта-Монікою і Малібу, що спалахнули 8 січня, вважаються найсильнішими за всю історію спостережень.

"Департамент все ще розслідує ці випадки. Пожежники повідомляють про деякий прогрес у приборканні вогню, проте загроза поширення пожежі залишається дуже високою через очікуване посилення на початку цього тижня вітрів Санта-Ана, які несуть сухе повітря до Південної Каліфорнії", - йдеться у повідомленні.

Пожежники намагаються приборкати вогонь, собаки розшукують загиблих і постраждалих, пошукові бригади розчищають обпалені уламки кварталів після найруйнівнішої лісової пожежі в історії міста.

Мешканців міста просять триматися подалі від води на пляжах по всій береговій лінії через забруднення від пожеж.

Пожежі вже знищили понад 12 тисяч будівель, зокрема житлові будинки, господарські споруди, будинки на колесах, автомобілі тощо.

Після перших повідомлень про мародерство, місцева влада запровадила комендантську годину, яка діє від 18:00 за місцевим часом до 06:00 у районах, які постраждали від пожеж.

Нагадаємо, у Лос-Анджелесі вирують масштабні лісові пожежі, які знищили цілі райони. Евакуйовано десятки тисяч людей, під загрозою опинилися знакові й заможні місцевості.

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