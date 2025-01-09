Величезні пожежі стали найбільш руйнівними в історії Лос-Анджелеса.
Найбільш руйнівні лісові пожежі в історії Лос-Анджелеса зрівняли з землею цілі райони, спричинили евакуацію людей і поставили під загрозу заможні, знакові райони міста – і вони виявилися далекими від того, щоб бути локалізованими, оскільки пожежники напружено працювали в умовах сильного вітру і посушливої погоди.
Про це повідомляє The New York Times.
Вигляд улюблених пам'яток на тлі щільних стовпів диму і моторошного помаранчевого неба створив нове відчуття вразливості серед мешканців, які звикли до пожеж, але не до таких руйнувань і не до того, що так багато вогню палає одночасно і так близько від них.
Нова лісова пожежа на Голлівудських пагорбах загрожувала густонаселеній частині міста. Інші великі пожежі – в прибережному районі Пасифік Палісайдс, в передмісті Пасадени і в сільській частині долини Сан-Фернандо – все ще безконтрольно палали в четвер. Занепокоєння зростало, оскільки спалахувало дедалі більше дрібних пожеж, хоча багато з них вдалося швидко загасити.
Де вирують пожежі
П'ять пожеж загрожують жителям Лос-Анджелеса з півночі, сходу і заходу.
Найбільш руйнівна пожежа в Палісейдс на заході країни, за даними Каліфорнійської пожежної служби, станом на початок четверга випалила понад 17 000 акрів і призвела до вимушеної евакуації вздовж Тихоокеанського узбережжя, зокрема з Пасіфік-Палісейдс, Малібу і Санта-Моніки. Серед будинків у цій місцевості – знакові маєтки на скелях, що височіють над Тихим океаном, а також житлові масиви в прибережних районах.
На Голлівудських пагорбах у Лос-Анджелесі пожежа "Сансет" спалахнула в середу ввечері поблизу пішохідних стежок і відокремлених маєтків, що призвело до евакуації людей. Пожежа загрожувала таким визначним пам'яткам, як Голлівудський стадіон "Голлівуд Боул" і Китайський театр TCL, і на початок четверга поширилася на понад 40 акрів.
На сході, на північ від міста Пасадена в горах Сан-Габріель, пожежа "Ітон" спалила понад 10 000 акрів, знищила сотні будинків і змусила десятки тисяч людей евакуюватися.
У долині Сан-Фернандо палала пожежа "Герст", яка поширилася на понад 800 акрів. А в Національному лісі Лос-Анджелеса пожежникам вдалося локалізувати 40 відсотків пожежі "Лідія", яка охопила понад 300 акрів.
Скільки будинків знищено
Пожежа в Палісейді знищила понад 1000 будинків і ще більше перебувають під загрозою. Вогонь також знищив улюблені місцеві заклади, зокрема середню школу Palisades Charter High School, альма-матер багатьох знаменитостей, а також місце знімань багатьох телешоу.
Будинок на ранчо, що належав Віллу Роджерсу, популярному естрадному виконавцю і кінозірці, до його смерті 1935 року, було знищено, так само як і мотель "Ранчо Топанга", який використовувався як місце знімань багатьох фільмів протягом десятиліть.
За даними влади, внаслідок пожежі "Ітон" згоріло понад 900 будівель. Полум'я серйозно пошкодило принаймні частину єврейського храму і центру Пасадени, який працює вже понад століття.
Масштаби збитків, завданих іншими пожежами, залишаються незрозумілими.
Що відомо про жертв
За даними пожежників, внаслідок пожежі в Ітоні загинуло п'ятеро людей. Хоча щодо пожежі в Палісейдс не було повідомлень про загиблих, деякі пожежники дістали травми під час гасіння полум'я. За словами Ентоні К. Марроне, очільника пожежної охорони округу Лос-Анджелес, "велика кількість значних травм" серед людей, які не евакуювалися зі своїх будинків, коли вони повинні були це зробити, була спричинена цією пожежею.
Шериф Роберт Луна сказав, що для більш точного визначення кількості загиблих у лісових пожежах необхідні більш ретельні пошуки персоналом і собаками.
"Одного разу ми зможемо провести більш ретельний пошук цих постраждалих територій — деякі з них схожі на те, що на них скинули бомбу — сподіваюся не виявити занадто багато смертельних випадків, про це ми молимося", — сказав він під час брифінгу вранці 9 січня.
"Це криза, — сказав він, зазначивши, що офіс шерифа співпрацює з офісом коронера. — Ми з'ясуємо ці цифри. Тож будьте терплячими, коли запитуєте нас про кількість загиблих. Зараз, відверто кажучи, ми ще не знаємо".
Чому ці великі пожежі спалахнули одночасно
Синоптики декілька днів попереджали про руйнівні пориви вітру, які сягали 80-130 км на годину, а в горах — навіть понад 160 км на годину. Вітри в поєднанні з сухим повітрям створили критичну пожежонебезпечну ситуацію в Південній Каліфорнії. Пагорби також вкрилися рослинністю після двох дощових зим, що передували цій.
Пізня осінь і зима, зазвичай, породжують катастрофічні пожежі в Каліфорнії. У періоди без значних опадів, як це було цієї зими, рослинність стає надзвичайно висушеною. А прохолодна погода в Каліфорнії збігається з вітрами Санта-Ана – сильними і сухими поривами, які дмуть на захід з Невади і Юти до Південної Каліфорнії – і пов'язані з найбільш руйнівними пожежами в регіоні.
Найсмертоносніша і найбільш руйнівна пожежа в історії Каліфорнії, яка знищила північнокаліфорнійське місто Парадайз, спалахнула в середині листопада 2018 року.
Чи очікується подальше поширення пожеж
Екстремальні вітри спочатку обмежували можливості чиновників боротися з пожежами з гелікоптерів, але коли пориви вітру дещо послабилися в середу, пожежники почали досягати поступового прогресу в боротьбі з деякими осередками пожеж. Але найбільш руйнівні досі палають неконтрольовано. Ресурси для гасіння пожеж розтягнуті, а подекуди пожежні гідранти почали пересихати через надмірний попит на воду.
Хоча вітер почав слабшати, за прогнозами метеорологів, він буде помірно сильним в округах Лос-Анджелес і Вентура.
Пожежники просять людей, які не евакуювалися, але живуть поблизу пожеж, зберігати пильність, оскільки вогонь, ймовірно, буде поширюватися швидко і непередбачувано. Вони також просять усіх мешканців Південної Каліфорнії остерігатися нових пожеж.
Станом на ранок четверга, 9 січня, пожежа "Герст" охопила 855 акрів і локалізована на 10%, пожежа "Лідія" охопила 348 акрів і локалізована на 40%, а пожежа "Сансет" охопила 60 акрів і наразі локалізована.
Зірки, маєтки яких згоріли вщент внаслідок пожеж
Ентоні Гопкінс
Будинок оскароносного актора в районі Пасіфік-Палісейдс з чотирма спальнями та п'ятьма ванними кімнатами на суму 6 мільйонів доларів повністю згорів під час пожежі. Цей маєток Гопкінс купив 2021 року, повідомляє New York Post.
Адам Броуді та Лейтон Містер
Будинок акторів у Лос-Анджелесі вартістю 6,5 млн доларів згорів вщент внаслідок пожежі в Палісейдс. Майно пари було повністю знищено, полум'я прорвало двері гаража, а дах злетів. Броуді та Містер жили там зі своїми двома дітьми.
Періс Гілтон
Пляжний будинок світської левиці у Малібу також був знищений.
"Серце розбите, що не передати словами. Сидіти з родиною, дивитись новини та бачити, як наш дім в Малібу горить вщент – це те, що нікому ніколи не побажаєш переживати. Цей дім був там, де ми побудували стільки дорогоцінних спогадів. Тут Фенікс зробив свої перші кроки, і ми мріяли побудувати спогади на все життя з Лондон. Втрата тяжка, але я вдячна, що моя сім'я та домашні тварини у безпеці", — поділилася світська левиця.
Юджин Леві
Зірка серіалу "Шіттс Крік" втратив свій будинок у Пасифік-Палісейдс вартістю 3,9 мільйона доларів через пожежу.
Леві розповів Los Angeles Times 7 січня, що потрапив у потік інших мешканців, які намагалися покинути район.
"Дим над каньйоном Темескал був досить чорним і густим, — сказав зірка "Американського пирога". — Я не бачив полум'я, але дим був дуже темним".
Бен Аффлек
Аффлек був змушений евакуюватися зі свого маєтку в Лос-Анджелесі вартістю 20,5 мільйона доларів 7 січня. Його бачили, як він під'їжджав до будинку, коли пожежа була поруч, а потім втік.
TMZ повідомляє, що актор поїхав до будинку своєї колишньої дружини Дженніфер Гарнер, що розташований неподалік.
Аффлек повернувся до свого будинку 8 січня і виявив, що він вцілів після пожежі. Він купив це помешкання з п'ятьма спальнями і шістьма ванними кімнатами після розлучення з Дженніфер Лопес.
Нагадаємо, син Трампа звинуватив Україну в пожежах у Каліфорнії. Він зазначив, що в березні 2022 року США передали Україні частину пожежного обладнання в межах гуманітарної допомоги.
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