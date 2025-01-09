Найбільш руйнівні лісові пожежі в історії Лос-Анджелеса зрівняли з землею цілі райони, спричинили евакуацію людей і поставили під загрозу заможні, знакові райони міста – і вони виявилися далекими від того, щоб бути локалізованими, оскільки пожежники напружено працювали в умовах сильного вітру і посушливої погоди.

Про це повідомляє The New York Times.

Вигляд улюблених пам'яток на тлі щільних стовпів диму і моторошного помаранчевого неба створив нове відчуття вразливості серед мешканців, які звикли до пожеж, але не до таких руйнувань і не до того, що так багато вогню палає одночасно і так близько від них.

Нова лісова пожежа на Голлівудських пагорбах загрожувала густонаселеній частині міста. Інші великі пожежі – в прибережному районі Пасифік Палісайдс, в передмісті Пасадени і в сільській частині долини Сан-Фернандо – все ще безконтрольно палали в четвер. Занепокоєння зростало, оскільки спалахувало дедалі більше дрібних пожеж, хоча багато з них вдалося швидко загасити.

Пожежі в Лос-Анджелесі / Фото: Getty Images

Де вирують пожежі

П'ять пожеж загрожують жителям Лос-Анджелеса з півночі, сходу і заходу.

Найбільш руйнівна пожежа в Палісейдс на заході країни, за даними Каліфорнійської пожежної служби, станом на початок четверга випалила понад 17 000 акрів і призвела до вимушеної евакуації вздовж Тихоокеанського узбережжя, зокрема з Пасіфік-Палісейдс, Малібу і Санта-Моніки. Серед будинків у цій місцевості – знакові маєтки на скелях, що височіють над Тихим океаном, а також житлові масиви в прибережних районах.

Пожежі в Лос-Анджелесі / Фото: Getty Images

На Голлівудських пагорбах у Лос-Анджелесі пожежа "Сансет" спалахнула в середу ввечері поблизу пішохідних стежок і відокремлених маєтків, що призвело до евакуації людей. Пожежа загрожувала таким визначним пам'яткам, як Голлівудський стадіон "Голлівуд Боул" і Китайський театр TCL, і на початок четверга поширилася на понад 40 акрів.

На сході, на північ від міста Пасадена в горах Сан-Габріель, пожежа "Ітон" спалила понад 10 000 акрів, знищила сотні будинків і змусила десятки тисяч людей евакуюватися.

У долині Сан-Фернандо палала пожежа "Герст", яка поширилася на понад 800 акрів. А в Національному лісі Лос-Анджелеса пожежникам вдалося локалізувати 40 відсотків пожежі "Лідія", яка охопила понад 300 акрів.

Пожежі в Лос-Анджелесі / Фото: Getty Images

Скільки будинків знищено

Пожежа в Палісейді знищила понад 1000 будинків і ще більше перебувають під загрозою. Вогонь також знищив улюблені місцеві заклади, зокрема середню школу Palisades Charter High School, альма-матер багатьох знаменитостей, а також місце знімань багатьох телешоу.

Пожежі в Лос-Анджелесі / Фото: Getty Images

Будинок на ранчо, що належав Віллу Роджерсу, популярному естрадному виконавцю і кінозірці, до його смерті 1935 року, було знищено, так само як і мотель "Ранчо Топанга", який використовувався як місце знімань багатьох фільмів протягом десятиліть.

За даними влади, внаслідок пожежі "Ітон" згоріло понад 900 будівель. Полум'я серйозно пошкодило принаймні частину єврейського храму і центру Пасадени, який працює вже понад століття.

Масштаби збитків, завданих іншими пожежами, залишаються незрозумілими.

Пожежі в Лос-Анджелесі / Фото: Getty Images

Що відомо про жертв

За даними пожежників, внаслідок пожежі в Ітоні загинуло п'ятеро людей. Хоча щодо пожежі в Палісейдс не було повідомлень про загиблих, деякі пожежники дістали травми під час гасіння полум'я. За словами Ентоні К. Марроне, очільника пожежної охорони округу Лос-Анджелес, "велика кількість значних травм" серед людей, які не евакуювалися зі своїх будинків, коли вони повинні були це зробити, була спричинена цією пожежею.

Пожежі в Лос-Анджелесі / Фото: Getty Images

Шериф Роберт Луна сказав, що для більш точного визначення кількості загиблих у лісових пожежах необхідні більш ретельні пошуки персоналом і собаками.

"Одного разу ми зможемо провести більш ретельний пошук цих постраждалих територій — деякі з них схожі на те, що на них скинули бомбу — сподіваюся не виявити занадто багато смертельних випадків, про це ми молимося", — сказав він під час брифінгу вранці 9 січня.

"Це криза, — сказав він, зазначивши, що офіс шерифа співпрацює з офісом коронера. — Ми з'ясуємо ці цифри. Тож будьте терплячими, коли запитуєте нас про кількість загиблих. Зараз, відверто кажучи, ми ще не знаємо".

Пожежі в Лос-Анджелесі / Фото: Getty Images

Чому ці великі пожежі спалахнули одночасно

Синоптики декілька днів попереджали про руйнівні пориви вітру, які сягали 80-130 км на годину, а в горах — навіть понад 160 км на годину. Вітри в поєднанні з сухим повітрям створили критичну пожежонебезпечну ситуацію в Південній Каліфорнії. Пагорби також вкрилися рослинністю після двох дощових зим, що передували цій.

Пізня осінь і зима, зазвичай, породжують катастрофічні пожежі в Каліфорнії. У періоди без значних опадів, як це було цієї зими, рослинність стає надзвичайно висушеною. А прохолодна погода в Каліфорнії збігається з вітрами Санта-Ана – сильними і сухими поривами, які дмуть на захід з Невади і Юти до Південної Каліфорнії – і пов'язані з найбільш руйнівними пожежами в регіоні.

Пожежі в Лос-Анджелесі / Фото: Getty Images

Найсмертоносніша і найбільш руйнівна пожежа в історії Каліфорнії, яка знищила північнокаліфорнійське місто Парадайз, спалахнула в середині листопада 2018 року.

Чи очікується подальше поширення пожеж

Екстремальні вітри спочатку обмежували можливості чиновників боротися з пожежами з гелікоптерів, але коли пориви вітру дещо послабилися в середу, пожежники почали досягати поступового прогресу в боротьбі з деякими осередками пожеж. Але найбільш руйнівні досі палають неконтрольовано. Ресурси для гасіння пожеж розтягнуті, а подекуди пожежні гідранти почали пересихати через надмірний попит на воду.

Хоча вітер почав слабшати, за прогнозами метеорологів, він буде помірно сильним в округах Лос-Анджелес і Вентура.

Пожежі в Лос-Анджелесі / Фото: Getty Images

Пожежники просять людей, які не евакуювалися, але живуть поблизу пожеж, зберігати пильність, оскільки вогонь, ймовірно, буде поширюватися швидко і непередбачувано. Вони також просять усіх мешканців Південної Каліфорнії остерігатися нових пожеж.

Станом на ранок четверга, 9 січня, пожежа "Герст" охопила 855 акрів і локалізована на 10%, пожежа "Лідія" охопила 348 акрів і локалізована на 40%, а пожежа "Сансет" охопила 60 акрів і наразі локалізована.

Пожежі в Лос-Анджелесі / Фото: Getty Images

Зірки, маєтки яких згоріли вщент внаслідок пожеж

Ентоні Гопкінс

Будинок оскароносного актора в районі Пасіфік-Палісейдс з чотирма спальнями та п'ятьма ванними кімнатами на суму 6 мільйонів доларів повністю згорів під час пожежі. Цей маєток Гопкінс купив 2021 року, повідомляє New York Post.

Адам Броуді та Лейтон Містер

Будинок акторів у Лос-Анджелесі вартістю 6,5 млн доларів згорів вщент внаслідок пожежі в Палісейдс. Майно пари було повністю знищено, полум'я прорвало двері гаража, а дах злетів. Броуді та Містер жили там зі своїми двома дітьми.

Періс Гілтон

Пляжний будинок світської левиці у Малібу також був знищений.

"Серце розбите, що не передати словами. Сидіти з родиною, дивитись новини та бачити, як наш дім в Малібу горить вщент – це те, що нікому ніколи не побажаєш переживати. Цей дім був там, де ми побудували стільки дорогоцінних спогадів. Тут Фенікс зробив свої перші кроки, і ми мріяли побудувати спогади на все життя з Лондон. Втрата тяжка, але я вдячна, що моя сім'я та домашні тварини у безпеці", — поділилася світська левиця.

Юджин Леві

Зірка серіалу "Шіттс Крік" втратив свій будинок у Пасифік-Палісейдс вартістю 3,9 мільйона доларів через пожежу.

Леві розповів Los Angeles Times 7 січня, що потрапив у потік інших мешканців, які намагалися покинути район.

"Дим над каньйоном Темескал був досить чорним і густим, — сказав зірка "Американського пирога". — Я не бачив полум'я, але дим був дуже темним".

Бен Аффлек

Аффлек був змушений евакуюватися зі свого маєтку в Лос-Анджелесі вартістю 20,5 мільйона доларів 7 січня. Його бачили, як він під'їжджав до будинку, коли пожежа була поруч, а потім втік.

TMZ повідомляє, що актор поїхав до будинку своєї колишньої дружини Дженніфер Гарнер, що розташований неподалік.

Аффлек повернувся до свого будинку 8 січня і виявив, що він вцілів після пожежі. Він купив це помешкання з п'ятьма спальнями і шістьма ванними кімнатами після розлучення з Дженніфер Лопес.

Нагадаємо, син Трампа звинуватив Україну в пожежах у Каліфорнії. Він зазначив, що в березні 2022 року США передали Україні частину пожежного обладнання в межах гуманітарної допомоги.

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