Слон влаштував погром на релігійному святі: постраждало понад 20 людей (відео)

Під час святкової церемонії велетенська тварина перестала слухатися свого поводиря і накинулася на людей.
У середу, 8 січня, понад 20 людей отримали поранення, коли слон раптово став агресивним під час релігійного свята в місті Тірурі, що в південному індійському штаті Керала.
Відео цього інциденту публікують очевидці у соцмережах.
Як повідомляє India Today, один із п’яти святково прикрашених слонів перестав слухатися свого поводиря і накинувся на людей, які його оточували. Одного з них він схопив за ногу, розкрутив і пожбурив у натовп. Зараз він з важкими травмами перебуває в лікарні.
Ще 23 людини постраждали у тисняві, кинувшись тікати від розлюченого слона.
Знадобилося кілька годин, щоб взяти слона під контроль і запобігти подальшому погрому.
Місцева влада та експерти з дикої природи розслідують обставини, які призвели до агресивної поведінки слона, щоб забезпечити кращі заходи безпеки в майбутньому.
Офіційні особи запевнили громадськість, що поранені отримують належну медичну допомогу, і пообіцяли переглянути протоколи подій за участю слонів, щоб запобігти таким інцидентам.
Нагадаємо, раніше в Індії слон на смерть розчавив доглядача зоопарку.
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