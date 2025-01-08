Слон устроил погром на религиозном празднике: пострадали более 20 человек (видео)

Во время праздничной церемонии гигантское животное перестало слушаться своего поводыря и набросилось на людей.

В среду, 8 января, более 20 человек получили ранения, когда слон внезапно стал агрессивным во время религиозного праздника в городе Тирури в южном индийском штате Керала.

Видео этого инцидента публикуют очевидцы в соцсетях.

Слон устроил погром на религиозном празднике в Индии

Как сообщает India Today, один из пяти празднично украшенных слонов перестал слушаться своего поводыря и набросился на окружавших его людей. Одного из них он схватил за ногу, раскрутил и швырнул в толпу. Сейчас он с тяжелыми травмами находится в больнице.

Еще 23 человека пострадали в давке, бросившись убегать от разъяренного слона.

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Понадобилось несколько часов, чтобы взять слона под контроль и предотвратить дальнейший погром.

Местные власти и эксперты по дикой природе расследуют обстоятельства, которые привели к агрессивному поведению слона, чтобы обеспечить лучшие меры безопасности в будущем.

Официальные лица заверили общественность, что раненые получают должную медицинскую помощь, и пообещали пересмотреть протоколы событий с участием слонов, чтобы предотвратить такие инциденты.

Напомним, ранее в Индии слон насмерть раздавил смотрителя зоопарка.

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