День ангела 13 січня: кого та як вітати з іменинами

13 січня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 13 січня

13 січня 2025 року привітайте з іменинами Афанасія, Максима, Петра, Якова.

Афанасій — давньогрецьке походження, означає "безсмертний". В дитинстві спокійний, тихий. В дорослому віці стає врівноваженим, справжнім альтруїстом.

Максим — латинське ім'я, перекладається як "величезний". В дитинстві лагідний і відкритий. В дорослому віці стає талановитим, активним, з гарним почуттям гумору.

Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "скеля". В дитинстві темпераментний, але чуттєвий. В дорослому віці стає авторитарним, податливим, любить похвалу від інших.

Яків — давньоєврейське походження, означає "наступаючи по п'ятах". В дитинстві рухливий, енергійний. В дорослому віці стає делікатним, яскравим, красномовним.

День ангела 13 січня — душевні привітання в прозі

День ангела 13 січня — душевні привітання в прозі / Фото: pixabay.com

Вітаю тебе з чудовим святом — Днем Ангела! Нехай твій охоронець завжди буде поруч, даруючи тобі підтримку і захист. Бажаю тобі здоров'я, удачі та добробут на кожному кроці. Нехай цей день принесе тобі радість і багато теплих слів!

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Вітаю з Днем Ангела! Бажаю, щоб твій Ангел-охоронець завжди направляв тебе на правильний шлях, охороняв від труднощів і давав сили для досягнення всіх твоїх мрій. Нехай у твоєму житті буде більше радості, а серце наповнюється теплом і спокоєм!

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З Днем Ангела! Нехай твій ангел-охоронець оберігає тебе від усіх негараздів і дарує лише найкраще. Бажаю, щоб у житті було більше світлих моментів, а ти завжди відчував підтримку і тепло в серці.

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Вітаю тебе з Днем Ангела! Бажаю, щоб твій охоронець вів тебе через життя з настановами мудрості, а ти сам завжди був спокійним і впевненим у своїх силах. Нехай цей день принесе радість, а серце буде сповнене гармонії!

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Вітаю з чудовим святом — твоїм Днем Ангела! Бажаю, щоб твій ангел охороняв тебе від труднощів, а всі твої бажання виконувалися з легкістю. Нехай у твоєму житті буде багато світла, тепла і радості, а серце розцвітає від щастя!

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