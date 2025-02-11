Загадочный сигнал из космоса озадачил ученых: подробности

Сначала явление показалось обычной гамма-вспышкой, однако дальнейшие исследования показали, что это нечто совсем другое.

Во Вселенной произошло загадочное событие, которое может коренным образом изменить понимание космических процессов. Событие, отмеченное как EP240408а, было впервые зафиксировано 8 апреля 2024 рентгеновским телескопом "Эйнштейн". На первый взгляд, это была обычная гамма-вспышка, излучавшая яркое рентгеновское излучение.

Об этом пишет The astrophysical journal letters.

Однако дальнейшие наблюдения удивили ученых. Событие исследовали наземные и космические телескопы, включая Swift, NUSTAR, Gemini, Keck, Dark Energy Camera (DECam) и другие. Они работали во всех диапазонах волн: от ультрафиолетового до радиоволнового спектра. Собранные данные свидетельствуют о том, что событие не соответствует ни одному из известных типов космических явлений.

Что известно об EP240408а. По словам астронома из Университета Карнеги-Меллона Брендана О'Коннора, событие имеет характеристики сразу нескольких явлений, но не подходит ни под одно из них.

Характеристики EP240408а:

Вспышка продолжалась 10 секунд с ярким рентгеновским излучением;

Свечение оставалось стабильным в течение 4 дней, после чего исчезло;

Излучение в радиодиапазоне не зафиксировано даже через 258 дней.

Эти характеристики не похожи на обычные гамма-вспышки, которые обычно длятся несколько часов, но и не отвечают длительным событиям.

Астрономы предположили, что EP240408а может являться следствием поглощения белого карлика черной дырой средней массы. При таком сценарии образуется высокоскоростная струя материала, которая направлена прямо на Землю. Эти события называют приливными звездными срывами (TDE).

Они возникают, когда черная дыра разрывает звезду на части. В некоторых случаях образуются мощные струи материи, которые могут случайно устремляться в нашу сторону. Однако ученых удивило отсутствие радиоизлучения от источника.

Одно из объяснений такой аномалии состоит в том, что событие было зафиксировано слишком рано. Известно, что реактивному материалу может потребоваться сотни или даже тысячи дней, чтобы замедлиться и начать излучать радиоволны.

Если будущие наблюдения зафиксируют радиосигнал, это подтвердит гипотезу о приливном звездном срыве. Но если источник останется молчаливым – перед наукой предстанет новая загадка.

Напомним, одна из застрявших астронавтов NASA рассказала, что после восьми месяцев пребывания в космосе она потеряла способность выполнять несколько базовых задач.

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