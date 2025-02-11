Українці від березня втратять виплати: кого це стосується

Нові правила спрямовані на посилення контролю та забезпечення допомоги тим переселенцям, які справді її потребують.

Частина українців втратить допомогу за програмою "Прихисток" із 1 березня 2025 року.

Про це повідомило ГО "ВПО України".

Виплати припинять у таких випадках:

якщо переселенець перебуває за кордоном понад 30 днів безперервно;

якщо виявлена неправдива інформація під час перевірки даних;

якщо переселенець придбав або отримав безоплатно житло протягом трьох місяців до подання заявки;

якщо Пенсійний фонд України отримав інформацію, що людина не проживає за визначеною адресою понад 30 днів.

Зараз розмір компенсації складає 450 гривень на кожну людину щомісяця. Однак із березня виплати будуть призначатися на шість місяців із можливістю автоматичного продовження на ще пів року — після перевірки на відповідність умовам отримання компенсації.

Нагадаємо, у лютому жителі Донецької області мають можливість оформити кілька видів матеріальної підтримки. Допомога призначена насамперед для тих, хто постраждав через воєнні дії.

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