Бои за Торецк: Washington Post оценил, чем опасна оккупация города

Минобороны РФ заявило 7 февраля, что российские войска якобы захватили город Торецк в Донецкой области. Если это подтвердится, как пишет The Washington Post, оно приведет к дальнейшему продвижению оккупантов в Донецкой области, хотя и ценой их больших потерь.

В то же время официально отмечается, что Украина не комментировала ситуацию в Торецке. Только пресс-офицер 28-й бригады Евгений Алхимов по телефону сообщил агентству Associated Press, что его подразделение находится и дальше на своих позициях, а этого, мол, не было бы, если бы Торецк пал. Он добавил, что российские интенсивные штурмовые действия продолжаются.

Издание пишет, что карта DeepState вечером в четверг показывала, что "украинские войска были на северо-западной окраине Торецкой и все еще имели некоторых солдат внутри самого города".

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Также приводятся данные Минобороны РФ о том, что "украинские военные мощно укрепили Торецк и развили сеть подземных коммуникаций, превратив практически каждое здание в хорошо защищенные огневые позиции". Отмечается, что украинские войска использовали также угольные шахты и породные отвалы в западной и северной частях города как оборону.

Ранее в ОСУО "Хортица" сообщали, что россияне штурмуют позиции ВСУ в городской застройке Временного Яра и Торецкая.

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