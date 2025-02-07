Захватил ли враг Торецк: в DeepState ответили (карта)

Российские войска по состоянию на 7 февраля не захватили Торецк Донецкой области, там продолжаются городские бои.

Об этом сообщили аналитики DeepState.

"Информация об оккупации врагом Торецка не является правдой – городские бои продолжаются, а Силы Обороны продолжают сопротивляться противнику", – говорится в заявлении.

Аналитики обратили внимание на то, что противоположную информацию распространило Министерство обороны России.

На самом же деле украинские войска продолжают оборонную операцию в Торецке. Бои продолжаются в микрорайоне Забалка, а также на северных и западных окрестностях. Центр города практически весь захвачен российскими оккупантами.

Ситуация на фронте в районе Торецка на 7 февраля/Карта: DeepState

Напомним, накануне в ОСГВ "Хортица" сообщали, что россияне штурмуют позиции ВСУ в городской застройке Часов Яра и Торецка.