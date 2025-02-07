Чи захопив ворог Торецьк: у DeepState відповіли (мапа)

Українські захисники продовжують чинити спротив ворогу.
Російські війська станом на 7 лютого не захопили Торецьк Донецької області, там тривають міські бої.
Про це повідомили аналітики DeepState.
"Інформація про окупацію ворогом Торецька не є правдою – міські бої тривають, а Сили Оборони продовжують чинити опір противнику", – йдеться у заяві.
Аналітики звернули увагу, що протилежну інформацію поширило Міністерство оборони Росії.
Насправді ж українські війська продовжують оборонну операцію у Торецьку. Бої тривають у мікрорайоні Забалка, а також на північних та західних околицях. Центр міста практично весь захоплений російськими окупантами.
Нагадаємо, напередодні в ОСУВ "Хортиця" повідомляли, що росіяни штурмують позиції ЗСУ у міській забудові Часового Яру та Торецька.
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