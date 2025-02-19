"Герань-3" не станет для России "вундерваффе": эксперт объяснил, как ПВО будут сбивать новый дрон

Новый тип дронов может потребовать большего расхода ракетного вооружения для их уничтожения, но украинские Воздушные силы адаптируются к вызовам и ищут более экономически эффективные способы борьбы.

Реактивный дрон-камикадзе "Герань-3" не является новинкой для Украины, ведь его удары фиксировались еще в прошлом году.

Об этом в эфире телемарафона заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

По его словам, этот дрон – это фактически уменьшенная версия Shahed, имеющая вдвое меньшую боевую часть, но способную развивать скорость до 550-600 км/ч. В то же время он подчеркнул, что даже более быстрые воздушные цели уже успешно уничтожались украинскими силами ПВО, в том числе зенитными установками и мобильными огненными группами.

Жмайло отметил, что новый тип дронов может потребовать большего расхода ракетного вооружения для их уничтожения, но украинские воздушные силы адаптируются к вызовам и ищут более экономически эффективные способы борьбы, например, используя зенитные средства.

"Это еще один вызов для нас, но это оружие не станет для россиян каким-нибудь волшебным "вундерваффе", которое существенно изменит баланс сил в их пользу", – подчеркнул он.

Напомним, Российская Федерация увеличивает производство БПЛА и тестирует новые технологии спутникового управления. Недавно кафиры впервые применили спутниково-управляемый дрон в бою.