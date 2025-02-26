Как правильно питаться, чтобы не заболеть: сколько это стоит и полезные советы

В Украине свирепствует сезон гриппа. Корреспонденты ТСН узнали, как правильно питаться, чтобы не заболеть и сколько сейчас стоят овощи и фрукты.

Поэтому ТСН отправилась на закупки магазинами и базарами Киева, Одессы и Луцка.

Выбрать самое полезное в супермаркете ТСН помогает диетология Евгения Разум. И сразу направляется в овощной отдел, к редьки. Все сорта, говорит, полезны для кишечника, а значит – и иммунитета.

"Редька содержит большое количество волокон. Помогают людям, у кого высокий холестерин, усвоение лишних жиров, улучшают состояние и работу кишечника", – говорит Евгения Разум.

Диетология объяснила пользу редьки

В Луцке редька стоит 5 грн. за штуку. Продавщица Лариса говорит, зимой этот товар всегда в спросе. И вспоминает: когда сын был маленьким – от сезонного недуга его спасала именно черной редькой.

Укреплять организм Евгения Разум советует также болгарским перцем. Но сейчас он недешев – около ста восьмидесяти гривен за килограмм, независимо от региона.

Красноголовая капуста, морковь и свекла – тоже полезны. И они дорожают из года в год. Одна из причин удорожания – из-за полномасштабного вторжения площади для выращивания уменьшились. Немало полезного и в зелени. Но и это недешевое удовольствие – предупреждают на луцких базарах. Ибо – тепличная. Лук здесь стоит 150 грн за килограмм, а петрушка – 200 грн за килограмм.

Что касается фруктов из украинских садов, то они в течение прошлого года подорожали на 16 процентов. Своими ценовыми качелями шокировали, в частности, яблоки. Стоимость доходила почти до 70 гривен за килограмм. В настоящее время цены несколько стабилизировались.

Охотно покупают также имбирь и цитрусовые. Ну и какая же зима без хурмы. Цены разные в зависимости от сорта и размера плодов: 85-180 грн. Ее можно употреблять самостоятельно, или же добавлять в салаты.

Киевская ресторатор Виктория Пархоменко говорит: для приготовления блюд в заведении использует только проверенные фермерские продукты. Ибо только у них – больше всего витаминов. Их приправляют вкусной и полезной лимонно-медовой заправкой.

Цены на фрукты

"Вы смешиваете масло с соком лимона и с медом. Немножко черного перца, немного соли", – говорит она.

Для красоты – огурцы. Сверху – карамелизированные орехи. Они полезны для работы мозга и укрепляют сердечно-сосудистую систему. И наконец звезда блюда – сочная хурма. К ней будет подходить настоящая карпатская козья брынза. Такая ударная порция витаминов будет стоить 60-70 гривен.

Украинцы массово гриппуют! ТСН выяснила, что есть, чтобы не подцепить заразу!

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