Астрологічний прогноз на 10 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли не варто займатися новим видом діяльності – навряд чи вдасться врахувати всі нюанси та уникнути помилок.

Символ дня: Лабіринт.

Стихія дня: Вогонь, Земля.

Щасливий день: 2.

Щасливий цвіт дня: зелений, малахітовий.

Щасливого каміння дня: опал, сердолік.

За якусь частину тіла відповідає: хребет.

Хвороби дня: хвороби нинішнього дня, як правило, протікають у тяжкій формі, тому медичні заходи потрібно вживати відразу ж, не чекаючи на ускладнення.

Харчування дня: необхідно скоротити вживання будь-якої рідини, інакше набряків не уникнути.

Стрижка дня: для стрижки день сприятливий.

Дачні роботи дня: бажано висаджувати на розсаду насіння рослин із їстівними корінцями.

Магія та містика дня: можна проводити обряди пов'язані з магічною силою дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння.

Сни дня: сни нинішньої ночі розкажуть людині про її внутрішні проблеми, які необхідно вирішувати.

Табу дня: столові прилади, що впали — ложки, вікі і ножі — можуть стати поганою прикметою.

Цитата дня: «Ніщо не робить жінку красивішою, ніж віра в те, що вона гарна»(Софі Лорен).

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